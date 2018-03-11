Кількість іноземних туристів Україну потроху зростає: торік країну відвідало 14,6 млн іноземців

Торік продовжилася тенденція збільшення кількості в’їзних туристів після дворазового падіння показника у 2014 році. Так, 2017 року Україну відвідало 14,6 млн іноземців, що майже на мільйон більше порівняно з попереднім роком. Про це повідомив президент Національної туристичної організації, радник першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Іван Ліптуга, передає Укрінформ.
“Збільшилася кількість іноземців 2017 року – до 14,6 млн, десь на мільйон порівняно з попереднім роком”, – повідомив Ліптуга.
Він нагадав, що 2013-го Україну відвідало 25 млн іноземних туристів, а у 2014-у – 12,5 млн. Відтоді помалу кількість приїжджих зростає.
На першому місці серед країн, туристи з яких їдуть до України, – Молдова, на другому – Білорусь, на третьому – Росія. Збільшилася кількість туристів з Туреччини, а також Ізраїлю.
“Звичайно, треба вести роботу з популяризації країни в інших регіонах і континентах, тому що традиційна наша аудиторія зосереджена у Центральній та Східній Європі, це в основному пострадянські країни, які звикли до нашого рівня сервісу”, – визнав чиновник.
Ліптуга зазначив сильний розвиток і внутрішнього туризму.
Він також звернув увагу на той факт, що до 2013 року була рівна кількість в’їжджаючих і виїжджаючих, а з 2014-го виїжджаючих залишилося майже стільки ж, а ось в’їжджаючих – вдвічі менше. Після запровадження безвізу влітку минулого року розрив збільшився ще більше. Кількість виїжджаючих українців, за його даними, зросла до 28 млн, тоді як рік тому їх було 23 млн.
Дарина Смеречанська