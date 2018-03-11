Доба у зоні АТО. Ворог здійснив п'ять обстрілів українських позицій, поранено одного бійця

Минулої доби у зоні АТО поранили українського військового. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.

На Луганському напрямку противник з гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населених пунктів Новгородське та Малинове. Крім цього, міномети 82 калібру ворог застосував неподалік Катеринівки.

На Донеччині окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли українські опорні пункти поблизу Водяного. Також з 82 мм мінометів та гранатометів ворог вів вогонь по захисниках Богданівки.

Загалом минулої доби агресор здійснив 5 обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця доправлено до військово-медичного госпіталю. Йому надано необхідну медичну допомогу.