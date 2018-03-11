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Делегація зі Львівщини вшанувала у Польщі пам’ять загиблих у Сагрині українців

Дарина Смеречанська

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У селі Сагринь (Польща) 10 березня вшанували 74-і роковини вбивства мирного українського населення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Заходи розпочались із панахиди за жертвами села Сагринь. До пам’ятного хреста поклали квіти і вшанували пам’ять невинно убієнних спільною молитвою.

Опісля відбулось громадське віче, під час якого заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зачитав звернення від Президента, також виступив голова Українського товариства у Любліні Григорій Купріянович, заступник голови суспільного-культурного товариства «Холмщина», свідок подій Олександр Волошинський.

Поїздку організувало суспільно-культурне товариство «Холмщина», у складі делегації також був голова товариства «Надсяння».

Нагадаємо, що 10 березня 1944 року українському селі Сагринь (нині Грубешівський повіт, Люблінського воєводства Польщі) за різними даними загинуло від 800 до 1200 цивільних мешканців, 70% яких – старі, жінки та діти.

Фото: ЛОДА

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