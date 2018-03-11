Аптеки, готуйтесь! Грядуть масштабні перевірки націнок і підробок серед медикаментів - ПРЕВ’Ю

Після трирічного мораторію Держлікслужба нарешті візьметься перевіряти аптеки. У Мінздоров’я обіцяють вивести на чисту воду діяльність аптечних закладів, а також врегулювати проблему із фальсифікованими ліками, адже не рідко українці «лікуються» підробленими медикаментами…

Львівський портал з’ясує, яким чином відбуватимуться ці аптечні рейди і настільки вони змінять ситуацію на фармринку? Як не потрапити на гачок інтернетних шахраїв, які продають псевдоліки? Як взагалі відрізнити фальсифікат?

Відповіді на ці та багато інших запитань читайте незабаром на Львівському порталі у інтерв’ю із заступником міністра охорони здоров’я Романом Іликом у рубриці «Статті».