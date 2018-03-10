Завтра у Львові потепліє до 12 градусів

У Львові 11 березня обіцяють до 12 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Завтра у Львові без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі становитиме 2-4°, вдень – 10-12° тепла.