За добу у зоні АТО загинув український військовий, ще один – поранений

Минулої доби у зоні АТО загинув український військовий, ще один отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-штабі АТО.

Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню в районі АТО здійснивши три обстріли позицій Збройних Сил України.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь зі стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку загарбники двічі застосовували стрілецьку зброю. Зокрема, агресор обстріляв укріплення українських захисників в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне.

“На жаль, унаслідок ворожого вогню минулої доби один український воїн загинув. Ще один захисник – отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправлено до лікувального закладу та надано медичну допомогу”, – інформують у прес-штабі АТО.