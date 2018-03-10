Як у Львові перевіряли спортивні здібності кандидатів до збірної «Ігор Нескорених»

Львів нині приймав перший етап спортивних тестувань в рамках відбору до збірної України Ігор Нескорених. За підсумками тестувань обрані учасники потраплять на національні змагання, які визначать остаточний склад команди з 15 учасників. Саме вони представлять Україну на Іграх Нескорених 2018 в Сіднеї. Про це інформують координатори проекту в Україні.

Участь у тестуваннях взяли 51 ветеран та 15 діючих військовослужбовців (9 — ЗСУ, 4 — Нацгвардія, 1 — Державна прикордонна служба, 1 — Нацполіція), в тому числі дві дівчини. Всього до львівських випробувань долучилось 66 осіб.

За словами Оксани Горбач, координатора проекту Ігор Нескорених в Україні, це вдвічі більше, ніж минулого року: «Ми надзвичайно раді, що цього року нам вдалося залучити до спортивного руху ще більше ветеранів. Незалежно від результатів, для кожного учасника це можливість потрапити в коло однодумців та побратимів, зробити корисний фізичний та водночас емоційний внесок в реабілітацію після травм та поранень».

Під час тестування учасники випробували себе у восьми адаптивних спортивних дисциплінах — біг, велоспорт на шосе, веслування на тренажері, пауерліфтинг, плавання, стрибки в довжину, стрільба з лука, штовхання ядра. Спробувати той чи інший вид спорту можна було навіть без попереднього досвіду в ньому. Спеціально обрана комісія в складі львівських тренерів та тренерів збірної України, що приїхали з Києва, фіксувала результати учасників у кожній дисципліні — на їх основі обраним учасникам нададуть план тренування для підготовки до Національних Ігор Нескорених.

Львівський етап тестування вже вдруге відбувся в Навчально-тренувальній базі літніх видів спорту МОУ. «Наша база відіграє важливу роль в спортивній реабілітації поранених військовослужбовців. Минулого роки ми задали високу планку в проведенні спортивних тестувань кандидатів в збірну, адже тоді ми робили це першими в Україні. Цього року продовжуємо добру традицію. І хоча в нас зараз значно більше учасників, ми так само були готові забезпечити найкращий тренувальний та медичний супровід. Сподіваємось побачити львів’ян у збірній!», — розповідає підполковник Руслан Сеник, начальник Навчально-спортивної бази літніх видів спорту МОУ.

З Києва на тестування також приїхали представники організаційного комітету Ігор Нескорених в Україні.

«Другій рік поспіль Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції підтримує проект Ігри Нескорених. Ми пишаємося бути частиною великої команди, завдяки якій українська збірна долучилась до міжнародних змагань Invictus Games та досягла видатних результатів. Учасникам сьогоднішнього тестування є на кого рівнятись, тим паче тут присутні минулорічні призери національної збірної. Запал є, енергія летить в усі сторони, бажання потрапити до збірної величезне. Все це дає абсолютну впевненість — українська збірна 2018 року здивує Ігри Нескорених у Сіднеї», — ділиться своїми враженнями від львівського етапу тестування Інна Потапова з Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Найближчим часом тестування пройдуть ще у двох українських містах — 17 березня в Одесі та 24 березня в Києві. Після аналізу результатів організаційний комітет Ігор Нескорених в Україні сформує групи спортсменів, які продовжать підготовку за окремими дисциплінами.

Фото: Регіональний медіа-центр МОУ