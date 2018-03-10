Водій маршрутки зачинив 4-річну дівчинку в салоні і сказав матері забрати її на наступній зупинці? У АТП-1 «відхрещуються» від інциденту

У АТП-1 прокоментували інформацію щодо водія автобусного маршруту №6А, яка з’явилась в соціальних мережах стосовно зачинив 4-річну дівчинку в маршрутці і відказав матері забрати дитину на наступній зупинці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зі слів водія, він не зачиняв 4-річну дитину в салоні автобуса спеціально і батьки дитини не мали претензій до роботи водія.

«Сьогодні цей водій працює на маршруті. Я з ним поспілкувався. Він у нас працює давно, врівноважений, з досвідом. Зі слів водія, на одній із зупинок вийшли чоловік з жінкою та коляскою. Інший чоловік допоміг винести коляску зі салону автобуса. Цей чоловік повернувся в автобус, водій зачинив двері, але ще не поїхав. Почув дитячий плач. Хтось із пасажирів натиснув кнопку виклику. Водій відчинив двері, батько забрав дитину. Батьки до роботи водія претензій не мали. Невдоволення висловив один з пасажирів у салоні автобуса.

Цей водій сьогодні напише пояснення. Знаю його добре, він сумлінно працює, не думаю, що цей водій міг вчинити так, як описують в соцмережах», – прокоментував директор АТП-1 Орест Хамула.

Додамо, мережу нині «підірвала» інформація про те, що водій маршрутки №6А зачинив дитину в салоні, в той час матір була вже на вулиці, і сказав забрати дитину на наступній зупинці, бо, мовляв, поспішає.

«9 березня о 14:30 водій маршрутного транспорту 6А за номером ВС2600ЕХ на зупинці навмисно зачинив двері до повного виходу пасажирів на зупинці зачинивши дитину чотирьох років у салоні, а маму дитини не впускав у середину. У дитини стався сильний переляк і почалася істерика через те, що вона боялася поїхати без матері. Свої дії водій підкріпив словами: «Нехай йде на наступну зупинку і там забере дитину».Причину дій цей нахабний водій пояснив словами «я поспішаю». На скарги пасажирів у свою сторону він викрикнув: «Нехай з дітьми дома сидить»… Згодом він таки відкрив двері», – інформують у соцмережах очевидці інциденту.