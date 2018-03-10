Українцям нагадують: у квітні стартує кампанія з вибору сімейного лікаря

У квітні розпочнеться національна кампанія з вибору лікаря – кожен українець зможе обрати собі сімейного лікаря (дорослі та діти), терапевта (дорослі) та педіатра (діти) й підписати з ним декларацію. Про це пише в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

Як відомо, лікаря можна буде обрати без прив’язки до місця реєстрації.

«Якщо ви вже маєте лікаря, який доглядає вас або членів вашої родини, ви до нього звикли та довіряєте, просто підпишіть з ним декларацію. Якщо лікар, який вів вас до початку кампанії з вибору лікарів, не влаштовує, саме час знайти того, кому ви готові довірити своє здоров’я», – наголосила Уляна Супрун.

Декларація підписується безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите змінити лікаря.

Як наголошує в.о. міністра охорони здоров’я, чим раніше ви почнете шукати свого лікаря – тим більше у вас буде вибору та впевненості, що саме цей лікар вам підходить.

Попередньо планується, що 1 сімейний лікар може підписати декларацію з 1800 пацієнтами, 1 лікар-терапевт з 2000 пацієнтами, 1 лікар-педіатр – 900 пацієнтами.

Лікар первинної допомоги обстежує пацієнта та призначає необхідні аналізи, забір більшості з яких буде проводитися одразу в амбулаторії. На основі отриманої інформації він приймає рішення про лікування. За потреби лікар дає направлення до профільних спеціалістів.

Що ще входитиме в його обов’язки:

– Профілактика захворювань у груп ризику

– Вакцинація

– Видача медичних довідок та лікарняних листків;

– Видача рецептів за програмою відшкодування вартості ліків «Доступні ліки», у тому числі рецепти на ліки для хронічних хворих.

– Планування візитів телефоном, згодом – онлайн

«Коли ваш лікар у відпустці або на лікарняному, заклад первинної медичної допомоги або сам лікар, якщо це приватна практика, забезпечує на цей час заміну. Якщо ви знаходитеся у чужому місті, і вам необхідна первинна медична допомога, можна звернутися до найближчого чергового центру первинної допомоги», – зазначила Уляна Супрун.