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Україна отримала статус країни-аспіранта НАТО

Дарина Смеречанська

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Північноатлантичний альянс визнає прагнення України до набуття повноцінного членства в цій організації. Про це повідомляє офіційний сайт альянсу в розділі, присвяченому розширенню НАТО, передає УП.

 

“На даний момент чотири країни-партнера задекларували своє прагнення (aspirations) до членства в НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія, а також Україна”, – йдеться у цьому повідомленні.

Також на цій сторінці міститься пояснення про статус “країни-аспіранта” (Aspirant country), під який відтепер підпадає Україна.

“Країни, які задекларували інтерес у приєднанні до Альянсу, спершу отримують запрошення долучитися до Інтенсифікованого діалогу з НАТО щодо їх прагнення до членства та пов’язаних із цим реформ”, – йдеться у поясненні.

Зауважимо, досі в Альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО. До вчорашнього дня на сайті НАТО стверджувалося, що Україна “не має формальних прагнень до членства”. Після загострення українсько-угорських відносин зміни цього статусу стало ще складніше добитися (детальніше в статті “Як угорська блокада підриває відносини України з НАТО”).

За інформацією видання, це питання піднімалося також на переговорах президента Порошенка та генсека Столтенберга в лютому. Тоді ж Альянсі віднайшли офіційні пояснення того, чому альянс не надає Україні новий статус.

Однак пізно ввечері в п’ятницю офіційний сайт альянсу оновив сторінку “розширення”, додавши Україну до переліку “країн-аспірантів”.

Також був оновлений розділ сайту, присвячений Україні. В нього “заднім числом” додали блок про рішення Верховної ради від 8 червня щодо членства в НАТО як стратегічної мети України. Досі цей блок був відсутній на сайті Альянсу.

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, що в п’ятницю відбулися її переговори з цього приводу із заступником Генсека НАТО Роуз Геттемюллер. За підсумками цих переговорів в Альянсі погодилися визнати рішення України.

“Від визнання амбіцій до членства – довгий шлях [що складається із] насамперед внутрішньої роботи, але ми можемо його успішно пройти, якщо будемо цілеспрямовано змінювати країну у відповідності до демократичних, соціальних, економічних, політичних і, звичайно, військових принципів та підходів НАТО”, – зауважила віце-прем’єр.

 

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