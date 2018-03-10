У Золочеві злодій «обчистив» квартиру на 250 тисяч

У Золочеві поліцейські затримали зловмисника, який обікрав квартиру на 250 тисяч. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.ї

Так, у Золочівське відділення поліції за допомогою звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що невідома особа 7 березня, підібравши ключ до замка на вхідних дверях, проникла у її квартиру та викрала звідти грошові кошти, ювелірні вироби та комп’ютерну техніку на загальну суму майже 250 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння правопорушення причетний 27-річний житель міста Червоноград. Частину викрадених речей у нього вилучено.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.