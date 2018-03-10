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У вантажівки на ходу відлетіло колесо і вбило мешканку Львівщини, яка стояла на зупинці

Дарина Смеречанська

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У селі Ременів на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк від причепа вантажівки під час руху відлетіло колесо, яке смертельно травмувало жінку, що стояла на зупинці громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, близько 10.00 в Кам’янка-Бузький відділ поліції надійшла інформація про те, що у селі Ременів на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк сталася дорожньо-транспортна пригода.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що від причепа вантажного автомобіля «Мерседес» під час руху відлетіло колесо. Воно спричинило тяжкі тілесні ушкодження жінці, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Потерпіла, 41-річна місцева мешканка, померла до приїзду лікарів швидкої медичної допомоги.

Працівники поліції з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Зінкевича

 

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