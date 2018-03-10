У Львові стартував відбір до української збірної на «Ігри Нескорених»

У Львові сьогодні розпочалось перше тестування 2018 року в межах відбору до складу збірної команди України на участь у міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених» серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час бойових дій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Тестування проводиться на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України у м. Львові (вул. Клепарівська, 39-а). Відтак, участь візьмуть майже 100 кандидатів, які до 28 лютого зареєстрували особисту заявку на офіційному сайті INVICTUS GAMES SYDNEY 2018. Додамо, що цього року змагання відбудуться в Сіднеї.

«Перш за все хочу вам щиро подякувати за те, що силою і мужністю ви зупинили велику навалу. Вірю, що на цих змаганнях цього року знову підніматиметься наш прапор і звучатиме наш гімн. Я вірю у перемогу кожного з вас, як у вірю перемогу України», – привітала учасників заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук.

Спортивні тестування цьогоріч відбудуться у шести спортивних дисциплінах: легка атлетика (біг, стрибки у довжину, штовхання ядра), стрільба з луку, плавання, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, велоспорт.

«Сьогоднішні спортивні тестування відбуваються для того, щоб дати можливість пораненим ветеранам та військовослужбовцям спробувати різні спортивні дисципліни Ігор Нескорених під наглядом тренерів, лікарів та волонтерів, після цього – ухвалити рішення щодо участі у Національних Іграх Нескорених», – наголосила координатор проекту «Ігри Нескорених» в Україні Оксана Горбач.

З поміж тих, хто зареєструвався, на відбір у Львові половину складають представники Львівщини, зокрема зі Львова, Трускавця, Бродівського, Золочівського, Турківського, Пустомитівського, Мостиського, Городоцького районів.

Найбільше заявлених кандидатів у Львові на випробування власних можливостей у стрільбі з лука – 30 осіб, у легкій атлетиці – 26 осіб (біг – 14; штовхання ядра – 11); у плаванні – 23, веслуванні на тренажерах – 17; велоспорті – 15; пауерліфтингу – 8.

Довідка:

Ігри Нескорених (Invictus Games) – це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, отриманими під час виконання службових обов’язків. Участь у змаганнях беруть команди країн-членів НАТО, а також стратегічних партнерів Альянсу.

«Ігри Нескорених» уперше відбулися в 2014 році в Лондоні, тоді в них узяли участь збірні команди військовиків 13 країн з Європи, Азії, Північної Америки та Океанії. У других Іграх в американському Орландо змагалися представники 15 країн, у третіх в канадському Торонто – 17 країн. Саме в Торонто у 2017 році дебютувала збірна українських військовиків. Тоді Україна вперше отримала право взяти участь в Іграх Нескорених як справжній союзник НАТО в миротворчих операціях у всьому світі, а також зважаючи на активні військові дії в зоні АТО на сході України. Загалом збірна України завершила свій дебютний виступ на Invictus Games з вражаючим результатом: 14 медалей (8 золотих, 3 срібних та 3 бронзових) в шести видах спорту та посіла друге місце в загальному медальному заліку, поступившись лише господарям змагань – канадцям.

У складі української делегації було представлено п’ятеро воїнів зі Львівщини: в основному складі: Катерина Михайлова (єдина жінка в команді), Роман Панченко, Дмитро Сидорук; в резервному складі – Дмитро Афанасьєв; у складі супроводу – Сергій Калитюк, які привезли до Львова чотири медалі Ігор Нескорених-2017.

Ігри Нескорених-2018 відбудуться 20-27 жовтня у Сіднеї, Австралія. Команда України вдруге візьме участь в Іграх Нескорених. 15 учасників української збірної змагатимуться в Сіднеї у 6-ти видах спорту: стрільба з луку, легка атлетика, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, велоспорт на шосе, плавання.