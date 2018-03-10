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У Львові палав дерев’яний житловий будинок

Дарина Смеречанська

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Учора ввечері у Львові на вулиці Хоробрих спалахнула пожежа в дерев’яному житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Так, о 19:40 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Хоробрих. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку.

До місця виклику оперативно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Львова та приступили до ліквідації пожежі. О 20:09 пожежу вдалось локалізувати, та о 20:12 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 36 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 19 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки. Обставини події встановлюються.

 

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