У львівському супермаркеті впіймали крадія горілки, якого розшукували На Дніпропетровщині

За крадіжку в супермаркеті у Львові затримали розшукуваного в Дніпропетровській області 37-річного мешканця Сколе. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Напередодні патрульних викликали в супермаркет на вулиці Городоцькій, де невідомий здійснив крадіжку трьох пляшок горілки.

Затриманим виявився 37-річний мешканець міста Сколе, раніше судимий за крадіжку та за незаконне носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв.

У базі даних патрульні встановили, що чоловік перебуває в розшуку Чечелівським відділом, Дніпровсьгого ВПГУНП в Дніпропетровській області за крадіжку вчинену повторно.

На місце викликали слідчих. Згодом, громадянина затримали і доставили у Франківський відділ поліції.