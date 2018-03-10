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У львівському супермаркеті впіймали крадія горілки, якого розшукували На Дніпропетровщині

Дарина Смеречанська

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За крадіжку в супермаркеті у Львові затримали розшукуваного в Дніпропетровській області 37-річного мешканця Сколе. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

 

Напередодні патрульних викликали в супермаркет на вулиці Городоцькій, де невідомий здійснив крадіжку трьох пляшок горілки.

Затриманим виявився 37-річний мешканець міста Сколе,  раніше судимий за крадіжку та за незаконне носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв.

У базі даних патрульні встановили, що чоловік перебуває в розшуку Чечелівським відділом, Дніпровсьгого ВПГУНП в Дніпропетровській області за крадіжку вчинену повторно.

На місце викликали слідчих. Згодом, громадянина затримали і доставили у Франківський відділ поліції.

 

 

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