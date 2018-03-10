«Самопоміч» Садового торік витратила 25 мільйонів на рекламу

На рекламу у друкованих та електронних ЗМІ, на радіо і телебаченні, а також на білбордах партія «Самопоміч» у 2017-му році витратила близько 25 млн грн. Йдеться про рекламу на всій території України, у тому числі у регіональних медіа, пише «Главком».

Крім того, багато уваги «Самопоміч» приділяє різноманітним тренінгам для своїх членів та інформаційно-консультаційним послугам. Проведення таких заходів вартують від 2 до 13 тис. грн. Як зазначає видання, тренінги часто відбуваються поза офісами партій – для цього орендують зали, що теж влітає у копієчку.

«Це тренінги для локальних активістів, а також для новообраних депутатів місцевих рад. Вони стосуються різних галузей: фінансів, охорони здоров’я, освіти, комунікації, роботи з виборцями. Це речі, що їх потрібно знати людям, які хочуть присвятити себе публічному управлінню», – уточнив «Главкому» Олег Березюк.

У першому півріччі політсила отримувала такі послуги від ФОП Галини Павлівни Кареліної, за які вона отримала 55 тис. грн. Це ім’я повністю збігається з іменем помічниці екс-нардепа від Радикальної партії Андрія Артеменка, якого зі скандалом позбавили громадянства. Прес-секретар нардепа «Самопомочі» Олега Лаврика (саме він опікується організаційними питаннями у партії) Лілія Пашинна зауважила, що не цікавились минулим людей, на яких зареєстровані ФОП, що надають послуги, а отже, не можуть сказати напевно, чи була жінка помічником опального «радикала». Разом із тим, у «Самопомочі» повідомили, що сама Кареліна не проводила тренінгів, з членами партії працювали інші коучі. Теми тренінгів – організація роботи регіональних організацій партії, особливості фінансування, деякі юридичні аспекти функціонування партій в Україні тощо. Всього таких тренінгів ФОП провела 12, у різних містах України: Києві, Львові, Житомирі, Вінниці.