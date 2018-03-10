Наступна мета України в НАТО – План дій щодо членства, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що наступною амбіцією України є отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Про це він написав у Facebook.

«Вітаю важливе довгоочікуване та логічне рішення НАТО підвищити рівень амбіцій України щодо Альянсу! Це стало визнанням реального стану наших відносин з НАТО. Саме про це йшлося під час моєї останньої зустрічі з Генеральним Секретарем НАТО у Мюнхені, а також нещодавньої телефонної бесіди з Віце-Президентом США», – написав Петро Порошенко.

Глава держави подякував за тверду позицію підтримки України, для якої одним з ключових пріоритетів національної безпеки є досягнення критеріїв членства в Альянсі, а також заявив, що наступна амбіція – План дій щодо членства для України.

«Саме цьому був присвячений мій лист до Єнсу Столтенбергу в лютому 2018 року, де з посиланням на статтю 10 Договору про заснування НАТО мною було офіційно зафіксовано прагнення України стати членом Альянсу. Тиха дипломатія з просування наших принципових позицій, про що домовлено з нашими партнерами, дає свої вагомі результати. Впевнено рухаємося вперед!», – зазначив Петро Порошенко.

Як раніше повідомлялося, Північноатлантичний альянс визнав прагнення України до набуття повноцінного членства в цій організації.