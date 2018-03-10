ОСТАННІ НОВИНИ

Наступна мета України в НАТО – План дій щодо членства, - Порошенко

Дарина Смеречанська

|

Президент України Петро Порошенко заявив, що наступною амбіцією України є отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Про це він написав у Facebook.

 

«Вітаю важливе довгоочікуване та логічне рішення НАТО підвищити рівень амбіцій України щодо Альянсу! Це стало визнанням реального стану наших відносин з НАТО. Саме про це йшлося під час моєї останньої зустрічі з Генеральним Секретарем НАТО у Мюнхені, а також нещодавньої телефонної бесіди з Віце-Президентом США», – написав Петро Порошенко.

Глава держави подякував за тверду позицію підтримки України, для якої одним з ключових пріоритетів національної безпеки є досягнення критеріїв членства в Альянсі, а також заявив, що наступна амбіція – План дій щодо членства для України.

«Саме цьому був присвячений мій лист до Єнсу Столтенбергу в лютому 2018 року, де з посиланням на статтю 10 Договору про заснування НАТО мною було офіційно зафіксовано прагнення України стати членом Альянсу. Тиха дипломатія з просування наших принципових позицій, про що домовлено з нашими партнерами, дає свої вагомі результати. Впевнено рухаємося вперед!», – зазначив Петро Порошенко.

Як раніше повідомлялося, Північноатлантичний альянс визнав прагнення України до набуття повноцінного членства в цій організації.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?
Катерина РОДАК
Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?

До 8 березня у Львові посилюють рейди щодо виявлення незаконної торгівлі першими весняними квітками. Саме у найближчі кі...

Жінка-енергетик: не міф, а реальність
Олесь ТЯГАЙ
Жінка-енергетик: не міф, а реальність

Стереотипи, що жінка не може бути успішної  працівницею у так званих «чоловічих професіях», у сучасному житті все частіш...

На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину
Катерина Родак
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину

За 9 років кількість зубрів у Національному парку «Сколівські бескиди» збільшилась втричі. Це дуже позитивний показник, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...