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Мешканців Львівщини закликають здавати макулатуру і жертвувати гроші на «суботники» з благоустрою зелених зон

Дарина Смеречанська

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Держекоінспекція у Львівській області закликає мешканців здавати макулатуру і спрямувати виручені кошти на «суботники» з прибирання зелених зон, заповідних об’єктів та благоустрою територій з елементами сортування вторсировини.

 

З метою поліпшення екологічної ситуації України, зокрема Львівської області, створення сприятливих умов для розвитку волонтерства і самореалізації української молоді, спільному прагненні до кращого майбутнього та розвитку громадського екологічного руху громадська організація «Друге життя» за підтримки уряду місцевих екологічних ініціатив та організацій проводить соціально-екологічну акцію з прибирання зелених зон, заповідних об’єктів та благоустрою територій з елементами сортування вторсировини «Роздільний суботник», яка запланована на 21 квітня 2018 року.

Однак, в рамках здійснення даного заходу 21 березня буде проведено акцію «Здай макулатуру – підтримай роздільні суботники» з метою долучення працівників установ, підприємств та організацій до сортування вторсировини та використання виручених коштів безпосередньо на суботники, які заплановані на 21 квітня 2018 року.

Державна екологічна інспекція у Львівській області закликає всі організації, установи, компанії та пересічних громадян долучитися до проведення екологічної акції «Здай макулатуру – підтримай роздільні суботники».

“Просимо ініціювати збір вторсировини серед ваших працівників, зібрану макулатури віддати у пункти прийому, а виручені кошти використати при проведенні акцій з благоустрою”, – наголошують у екоінспекції.

 

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