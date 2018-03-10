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Мешканців Львівщини попереджають про підняття рівня води у річках

Дарина Смеречанська

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У річках Львівщини 10-12 березня очікується підйом рівня води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

«10 – 12 березня на річках продовжиться розвиток весняної повені з підйомом рівнів води над рівнями 09 березня на 08 год. : на річках басейнів Сяну, Дністра – 0,5 – 1,5 м; на річках басейну Західного Бугу – 0,3 – 1 м, місцями можливий вихід води на заплаву», – інформують надзвичайними.

Подальше руйнування льодових явищ, місцями льодохід, можливе формування заторів льоду, на р.Стрий та його притоках в Турківському і Дрогобицькому районах при цьому не виключене різке підвищення рівнів води.

 

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