ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян просять фінансово допомогти тваринному міні-притулку

Дарина Смеречанська

|

Небайдужих львів’ян просять допомогти міні-притулку львівського зоозахисника Юрія Микитюка облаштувати вольєри для собак. Про це йдеться на Facebook-сторінці притулку тварин.

 

«Починається дачний сезон і багато людей проти сусідства з нашим притулком…. Ми змушені за короткий термін обгородити притулок парканом і всіх собачок помістити у вольєри.. Самі ми не справимось, тому прошу всіх небайдужих нам допомогти…Нам дуже необхідні матеріали для вольєрів та фінанси: 5168 7551 1173 5292 Марутяк Євген (куратор цієї справи…», – мовиться у повідомленні спільноти притулку.
Раніше Львівський портал вже писав про притулок керівника ГО «Зоозахисний фронт» Юрія Микитюка, детальніше можна почитати тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?
Катерина РОДАК
Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?

До 8 березня у Львові посилюють рейди щодо виявлення незаконної торгівлі першими весняними квітками. Саме у найближчі кі...

Жінка-енергетик: не міф, а реальність
Олесь ТЯГАЙ
Жінка-енергетик: не міф, а реальність

Стереотипи, що жінка не може бути успішної  працівницею у так званих «чоловічих професіях», у сучасному житті все частіш...

На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину
Катерина Родак
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину

За 9 років кількість зубрів у Національному парку «Сколівські бескиди» збільшилась втричі. Це дуже позитивний показник, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...