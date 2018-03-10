Львів’ян просять фінансово допомогти тваринному міні-притулку

Небайдужих львів’ян просять допомогти міні-притулку львівського зоозахисника Юрія Микитюка облаштувати вольєри для собак. Про це йдеться на Facebook-сторінці притулку тварин.

«Починається дачний сезон і багато людей проти сусідства з нашим притулком…. Ми змушені за короткий термін обгородити притулок парканом і всіх собачок помістити у вольєри.. Самі ми не справимось, тому прошу всіх небайдужих нам допомогти…Нам дуже необхідні матеріали для вольєрів та фінанси: 5168 7551 1173 5292 Марутяк Євген (куратор цієї справи…», – мовиться у повідомленні спільноти притулку.

Раніше Львівський портал вже писав про притулок керівника ГО «Зоозахисний фронт» Юрія Микитюка, детальніше можна почитати тут.