Львів'ян кличуть завтра на загальноміську Хресну дорогу

У Львові 11 березня відбудеться традиційна загальноміська молитовна Хресна дорога. Так, з 15.00 до 19.00 год. за маршрутом ходи ситуативно перекриватимуть рух транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Очікують, що в ході візьме участь близько 30 тисяч людей. За маршрутом хресної дороги з 15.00 до 19.00 год. ситуативно перекриють рух транспорту. Водіїв просять оминати вулиці, якими йтиме Хресна дорога, та не паркувати автомобілі вздовж вулиць, які зазначені у маршруті, аби не створювати тимчасових незручностей та перешкод. Львівська міська рада просить усіх з розумінням поставитись до ситуації.

Розпочнеться молитовний захід о 15.00 год. у храмі св. Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22) і вирушить вулицями Львова до Архикатедрального собору св. Юра. Маршрут хресної ходи: вул. Винниченка, 22 – вул. Підвальна – пл. Митна – пл. Соборна – пл. Галицька – пл. А. Міцкевича – просп. Свободи (проти руху) – вул. Академіка В. Гнатюка – пл. Генерала Г. Григоренка – вул. Листопадового Чину – пл. Святого Юра.

У зв’язку з очікуваною великою кількістю учасників ходи, мешканців та гостей міста просять обмежити заїзд приватним автотранспортом в центр міста у зазначені години, а також не паркувати автомобілі вздовж вулиць, якими йтиме хода, особливо на пл. Генерала Г. Григоренка – через вузький проїзд. Усіх просять з розумінням поставитись до ситуації.