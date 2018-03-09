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Як вберегтися від хвороб серця – поради провідних лікарів

Андрій Котенський

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За статистикою в Україні понад 50% населення більшою чи меншою мірою страждає від хвороб серця і системи кровообігу. За показниками смертності саме «сердечники» посідають перше місце, адже щороку ми втрачаємо близько 250 000 людей. Мало того, ця смертність у рази вища, ніж у країнах ЄС та іншого цивілізованого світу, причому в нашій країні вмирають від цих захворювань не лише частіше, але й раніше.

 

Як же вберегти своє серце від хвороб і не поповнити жахливу статистику, Львівський портал попросив порадити провідних медиків із галузі кардіохірургії Львівської обласної клінічної лікарні:

Аби залишатися зі здоровим серцем, кардіохірург Дмитро Бешлей рекомендує відмовитися від куріння.

«Люди мають усвідомити, що мають планово щорічно проходити медичні огляди, відмовитися від паління і вести активний, здоровий спосіб життя. Але відмова від паління стоїть на першому місці», – наголошує Дмитро Бешлей.

Кардіолог, ехокардіографіст, функціональний діагност Володимир Павлюк окрім проблем із тютюном радить слідкувати за тиском та холестирином.

«Не курити і лікувати високий артеріальний тиск та високий холестерин, якщо він є. Водночас люди повинні багато ходити пішки. Кожна людина, яка хоче мати здорову серцево-судинну систему, має долати мінімум 8 кілометрів пішки, у швидкому темпі, і на свіжому повітрі. Це мінімальний рівень регулярних та найдешевших фізичних навантажень, який дає змогу зберегти здоров’я», – наголосив Володимир Павлюк.

Завідувачка відділення функціональної і ультразвукової діагностики Любов Поваляшко, зауважує, що потрібно дбати про старість і своє здоров’я від народження.

«Часом буває так, що до нас потрапляють зовсім молоді люди у відчаї і з «букетом» проблем… Тоді таких людей доводиться рятувати у прямому сенсі цього слова… Але, на жаль, лікарі не Боги, і трапляються випадки, коли вже нічого не вдіяти… Тож варто дбати про старість і своє здоров’я потрібно від народження. З моменту появи людини на світ, відразу запускається процес псування і втрата нашого здоров’я, а не його розвиток – наголосила Любов Поваляшко.

Завідувач рентген-хірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні Петро Бодак закликає вчасно проходити обстеження.

«Кожен пацієнт якому вже за 40 років, має пройти коронографію серцевих судин – обстеження, яке показує стан судин, які живлять серцевий м’яз… Та й загалом потрібно проходити обстеження свого здоров’я ще до можливого інфаркту, а не після нього, як робить 99% українців. Якщо рухатися на випередження хвороби, то лікувальний процес і вихід із загрозливої ситуації буде набагато швидшим і менш затратним для держави і самого пацієнта, бо держава у наш час не покриває усіх видатків на лікування громадян», – зауважив Петро Бодак.

Лікар анестезіолог, реаніматолог Романом Мельничук радить обмежити вживання алкоголю. І пиво – не виключення.

«Щоб вберегти серце здоровим необхідно вести здоровий спосіб життя. Як і в сьогоднішній час посту людям варто обмежитися у вживанні жирної їжі і алкоголю та не стресувати себе і когось. Можливо, це банально звучить, але християнські цінності допомагають вберегти ваше серце. Особливої шкоди органу несе пиво і так звані слабоалкогольні напої, що має негативний і руйнівний вплив на серцево-судинну систему. Від надмірної кількості рідини страждає й саме серце, бо якщо літр-півтора рідини – це наша фізіологічна норма, то переварювання 3-5 літрів алкогольної рідини спонукає серце працювати із підвищеними навантаженнями. Разом із серцем у комплексі страждають судини, мозок, печінка та нирки», – повідомив він.

Таку ж руйнівну дію на людський організм має тютюнопаління та стрес.

«Алкоголь, тютюн та стрес – три кити, на яких базуються проблеми із серцем у людей молодого віку», – додав Роман Мельничук.

Детальніше читайте тут: «Серце на долоні або один день в хірургії серця»

Фото: Андрій Котенський

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