ОСТАННІ НОВИНИ

Віце-прем'єр Болгарії назвав російського патріарха Кирила «агентом КДБ»

Дарина Смеречанська

|

Віце-прем’єр Болгарії Валерій Симеонов в ефірі телеканалу “БНТ” назвав предстоятеля Російської православної церкви Кирила “агентом КДБ” і “сигаретним митрополитом Росії”. Про це повідомляє Іpress.ua.

 

Симеонов прокоментував жорстку заяву патріарха Кирила, який заявив раніше про своє розчарування новими інтерпретаціями подій, пов’язаних із звільненням Болгарії від османського ярма в другій половині XIX століття.

“Ця людина не спустилася з небес, не вийшла з Раю і не є посланцем Ісуса Христа. Він відомий як сигаретний митрополит Росії. З 1996 року він ввіз на 14 млрд доларів безакцизних цигарок. На 14 млрд доларів цей хитрун ввіз безакцизних цигарок і на 4 млрд. доларів вина для потреб церкви. У нього є і приватний літак. Його годинник коштує 30 тис. Хто він? Це не східноєвропейський духівник. Це агент Михайлов, другорозрядний агент радянського КДБ. І ця людина має нахабство говорити про правосуддя. Уявіть собі, що патріарх Неофіт поїде до Путіна і почне пояснювати, хто такі Кирило і Мефодій”, – заявив Симеонов.

“Другорозрядний агент радянського КДБ буде нам розповідати, що правильно, а що ні. Так не вийде”, – сказав болгарський віце-прем’єр.

Раніше, глава Російської православної церкви висловив невдоволення промовою президента Болгарії Румена Радєва на урочистостях на честь 140-річчя визволення від османського ярма.

На думку Кирила, Радєв недостатньо підкреслив роль Росії в перемозі над Османською імперією. У своїй промові Радєв висловив вдячність від імені своєї країни багатьом народам, чиї представники служили в російській армії, що визволяла Болгарію: росіянам, румунам, фінам, українцям, білорусам, полякам, латишам, сербам, чорногорцям. Багато болгарів вважали тон висловлювань патріарха неприйнятним.

Нагадаємо, що Посольство України в Болгарії обурене антиукраїнськими висловлюваннями патріарха Російської православної церкви Кирила в ефірі болгарського національного телебачення.

“Твердження патріарха про “громадянську війну” на Донбасі розглядаємо як антиукраїнську провокацію”, – заявили українські дипломати.

 

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?
Катерина РОДАК
Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?

До 8 березня у Львові посилюють рейди щодо виявлення незаконної торгівлі першими весняними квітками. Саме у найближчі кі...

Жінка-енергетик: не міф, а реальність
Олесь ТЯГАЙ
Жінка-енергетик: не міф, а реальність

Стереотипи, що жінка не може бути успішної  працівницею у так званих «чоловічих професіях», у сучасному житті все частіш...

На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину
Катерина Родак
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину

За 9 років кількість зубрів у Національному парку «Сколівські бескиди» збільшилась втричі. Це дуже позитивний показник, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...