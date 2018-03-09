Віце-прем'єр Болгарії назвав російського патріарха Кирила «агентом КДБ»

Віце-прем’єр Болгарії Валерій Симеонов в ефірі телеканалу “БНТ” назвав предстоятеля Російської православної церкви Кирила “агентом КДБ” і “сигаретним митрополитом Росії”. Про це повідомляє Іpress.ua.

Симеонов прокоментував жорстку заяву патріарха Кирила, який заявив раніше про своє розчарування новими інтерпретаціями подій, пов’язаних із звільненням Болгарії від османського ярма в другій половині XIX століття.

“Ця людина не спустилася з небес, не вийшла з Раю і не є посланцем Ісуса Христа. Він відомий як сигаретний митрополит Росії. З 1996 року він ввіз на 14 млрд доларів безакцизних цигарок. На 14 млрд доларів цей хитрун ввіз безакцизних цигарок і на 4 млрд. доларів вина для потреб церкви. У нього є і приватний літак. Його годинник коштує 30 тис. Хто він? Це не східноєвропейський духівник. Це агент Михайлов, другорозрядний агент радянського КДБ. І ця людина має нахабство говорити про правосуддя. Уявіть собі, що патріарх Неофіт поїде до Путіна і почне пояснювати, хто такі Кирило і Мефодій”, – заявив Симеонов.

“Другорозрядний агент радянського КДБ буде нам розповідати, що правильно, а що ні. Так не вийде”, – сказав болгарський віце-прем’єр.

Раніше, глава Російської православної церкви висловив невдоволення промовою президента Болгарії Румена Радєва на урочистостях на честь 140-річчя визволення від османського ярма.

На думку Кирила, Радєв недостатньо підкреслив роль Росії в перемозі над Османською імперією. У своїй промові Радєв висловив вдячність від імені своєї країни багатьом народам, чиї представники служили в російській армії, що визволяла Болгарію: росіянам, румунам, фінам, українцям, білорусам, полякам, латишам, сербам, чорногорцям. Багато болгарів вважали тон висловлювань патріарха неприйнятним.

Нагадаємо, що Посольство України в Болгарії обурене антиукраїнськими висловлюваннями патріарха Російської православної церкви Кирила в ефірі болгарського національного телебачення.

“Твердження патріарха про “громадянську війну” на Донбасі розглядаємо як антиукраїнську провокацію”, – заявили українські дипломати.