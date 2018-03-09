У Львові з восьмого поверху багатоповерхівки вистрибнула 37-річна жінка

У Львові на вулиці Врубеля, 15 з восьмого поверху вистрибнула жінка. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

«О 7.30 ранку до поліції надійшла інформація, що на вулиці Врубеля з вікна будинку випал жінка, яка від отриманих травм загинула на місці події», – зазначила вона.

ЖК “Врубеля,15”

Падаючи, жінка зачепила дзеркало автомобіля таксі, що стояв біля підїзду.

На місце події виїхали слідчі, які встановили, що загибла – це 37-річна львів’янка, яка жила у цьому будинку. Вона залишила передсмертну записку, тому у поліції попередньо кваліфікують подію як самогубство.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.115 ККУ з приміткою «самогубство»,- додала Світлана Добровольська.