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У Львові з восьмого поверху багатоповерхівки вистрибнула 37-річна жінка

Катерина Родак

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У Львові на вулиці Врубеля, 15 з восьмого поверху вистрибнула жінка.  Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

«О 7.30 ранку  до поліції надійшла інформація, що на вулиці Врубеля з вікна будинку випал жінка, яка від отриманих травм загинула на місці події», – зазначила вона.

ЖК “Врубеля,15”

Падаючи, жінка зачепила дзеркало автомобіля таксі, що стояв біля підїзду.

На місце події виїхали слідчі, які встановили, що загибла – це 37-річна львів’янка, яка жила у цьому будинку. Вона залишила передсмертну записку, тому у поліції попередньо кваліфікують подію як самогубство.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.115 ККУ з приміткою «самогубство»,- додала Світлана Добровольська.

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