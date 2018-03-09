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У Львові внаслідок ДТП стовп впав на машину

Катерина Родак

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У Львові на вулиці Замарстинівській у напрямку Брюхович на автомобіль впала електроопора.

 

За інформацією «Гарячої лінії міста», автомобіль в’їхав у електроопору вуличного освітлення, яка внаслідок ДТП впала на авто.

Як додали у міські раді Львова, постраждалих внаслідок ДТП немає. Електропостачання на цій ділянці вимикати не будуть.

Водночас у прес-службі Патрульної поліції Львівщини повідомили, що за словами водія, причиною ДТП стала вибоїна на дорозі.

“Водій попав в яму, пошкодив колесо, в результаті зніс електроопору”, – зазначили у ПП.

Наразі поліцейські з’ясовують, чи справді яма стала причиною ДТП.

Нагадаємо, нещодавно частину вулиці Замарстинівської закрили на ремонт.

Фото: Патрульна поліція

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