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У Львові розшукують водія BMW, який влаштував ДТП зі швидкою

Омелян Шевчук

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Сьогодні вночі на проспекті Червоної калини водій позашляховика BMW влаштував зіткнення із каретою швидкої допомоги і втік із місця пригоди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Департаменту із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

За даними відомства аварія сталася, 9 березня о 02:38 на розі проспекту Чорновола .із вулицею вул. Липинського. Внаслідок зіткнення 33-річний лікар бригади №1 швидкої медичної допомоги, отримав травми та у стані середньої важкості був госпіталізований у Львівську ЛШМД.

Водій автомобіля BMW зник з місця події. Причини аварії та водій автомобіля встановлюються.

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