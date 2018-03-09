У Львові розшукують водія BMW, який влаштував ДТП зі швидкою

Сьогодні вночі на проспекті Червоної калини водій позашляховика BMW влаштував зіткнення із каретою швидкої допомоги і втік із місця пригоди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Департаменту із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За даними відомства аварія сталася, 9 березня о 02:38 на розі проспекту Чорновола .із вулицею вул. Липинського. Внаслідок зіткнення 33-річний лікар бригади №1 швидкої медичної допомоги, отримав травми та у стані середньої важкості був госпіталізований у Львівську ЛШМД.

Водій автомобіля BMW зник з місця події. Причини аварії та водій автомобіля встановлюються.