У Львові, Києві, Ужгороді та Маріуполі напали на учасниць феміністичних маршів, - Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International Україна стурбована кількістю нападів під час маршів за права жінок в українських містах 8 березня.

Власне, 8 березня у столиці та регіонах України пройшли публічні акції до Міжнародного дня боротьби за права жінок, проти насильства та дискримінації.

Як інформує Amnesty International Україна, у одразу трьох містах їх учасниці самі стали жертвами насильницьких нападів представників праворадикальних рухів.

У Києві за попередніми підрахунками від нападів постраждали щонайменше п’ятеро людей. Двох жінок побили та облили зеленкою. Журналісту Богдану Новаку та ще одному учаснику акції розпилили в обличчя перцевий газ. У кількох учасниць маршу силою відібрали і розтоптали плакати. За словами співорганізаторки маршу, нападники є представниками праворадикальних організацій. На одному з відео видно, як у активісток намагаються відібірати банер, причому працівники поліції не протидіють нападникам, а вимагають у жінок його згорнути, мовляв, щоб запобігти «провокаціям». На іншому відео видно, як банер відбирає чоловік і тікає з ним. Очевидці заявляють, що цей чоловік був працівником поліції.

За словами однієї з учасниць маршу, коли вона звернулася до представника поліції з проханням звернути увагу на погрози та напади, він відповів «Чому ви прийшли на марш з дитиною? Тут же небезпечно». Учасниця відповіла «Ми прийшли на мирний марш». Також вона розповіла, що їй погрожували, вказуючи на дитину зі словами «Кого ваша дитина прийшла тут захищати? ЛГБТ»?

В Ужгороді учасниць феміністичної акції за права жінок облили червоною фарбою, унаслідок чого одна з них отримала хімічний опік очей.

У Львові під час маршу «Сестринство. Підтримка. Солідарність» невідомі напали на учасниць, також намагаючись облити їх фарбою. Патрульні затримали кількох нападників.

Як зауважили у Amnesty International Україна, також надійшло повідомлення про напади на учасниць публічних акцій в Маріуполі.

Amnesty International в Україні глибоко стурбована відкритою агресією праворадикальних рухів проти учасниць публічних акцій за права жінок, а ще більше – неспроможністю поліції одразу кількох міст гарантувати безпеку та правопорядок під час мирних зібрань.

«Ми вимагаємо від правоохоронних органів негайно, ефективно та неупереджено розслідувати всі повідомлення про напади, встановити особи правопорушників та притягти їх до відповідальності», – наголошує організація.