У Червонограді затримали квартирників-«гастролерів», які «обчистили» помешкання на чималу суму

В Червонограді правоохоронці затримали квартирників – «гастролерів», які обікрали квартиру на чималу суму. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 8 березня о 10.45 затримали одразу після скоєння злочину двох чоловіків, причетних до квартирної крадіжки.

«Підібравши ключ до замка на вхідних дверях, зловмисники проникли у помешкання 52-річного жителя Червонограда, розташоване у багатоквартирному будинку на вулиці Парковій, та викрали звідти майно потерпілого на загальну суму близько 30 000 гривень», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетні двоє жителів Запорізької області віком 32 та 34 роки. Один із них – раніше неодноразово судимий за квартирні крадіжки. Викрадені речі у чоловіків вилучені.

Обидва зловмисники затримані в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Вирішується питання про обрання «гастролерам» міри запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування та перевірка щодо їх причетності до скоєння інших аналогічних злочинів.