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Щит впав на будівельника багатоповерхівки на Сихові

Омелян Шевчук

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На Ситхові постраждав 29-річний львів’янин, на якого впав щит із новобудови на вулиці Хлібній. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

«8 березня у Львові на вулиці Хлібній (Сихівський район) під час проведення будівельних робіт на будівництві 10-поверхового житлового будинку впав щит на 29-річного різноробочого, жителя м. Львова», – йдеться у повідомленні.

Постраждалого у стані середньої важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню. Обставини події встановлюються.

Як відомо, зводить житло на вулиці Хлібній компанія «Галжитлобуд».

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