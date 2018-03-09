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Самбірський суд амністував пасажира маршрутки, який побив водія

Катерина Родак

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Самбірський районний суд застосував закон «Про амністію» до пасажира автобуса, який накинувся на водія через подорожчання вартості проїзду.

 

Подія трапилась  16 січня 2017 року о 17.45 год. на автобусній зупинці на  вулиці Валовій у  Самборі.  Водій автобусу Самбір-Новий Калинів повідомив про зростання тарифу на проїзд і почав збирати гроші з пасажирів. Один з них обурився зростанням вартості проїзду, і ,як зазначив водій під час судового засідання, почав лаятися. Потім, коли водій вийшов з автобуса, пасажир підійшов до нього та вдарив його кулаком в обличчя,від чого водій впав і вдарився головою об бордюр. Інший пасажир вибіг на вулицю та зупинив бійку.

Того дня цей  автобус Самбір-Новий Калинів так і не виїхав на маршрут, а пасажири пересіли в інший транспорт.

Під час судового засідання пасажир, що вчинив бійку, зізнався у скоєному, проте попросив застосувати до нього закон «Про амністію», оскільки він є батьком двох дітей. Діти, до слова, того дня були  разом з батьком у маршрутці.

У вироку Самбірського районного суду також зазначається, що раніше чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності.

Заслухавши свідків та експертів, Самбірський суд ухвалив рішення засудити пасажира на два роки ув’язнення, проте застосував до нього амністію і звільнив від покарання.

 

 

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