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Із залізничного вокзалу у Львові евакуювали 360 осіб. Поліція вибухівки не знайшла

Дарина Смеречанська

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Правоохоронці у Львові обстежили приміщення львівського залізничного вокзалу та прилеглу до нього територію та не виявили вибухонебезпечних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, сьогодні о 17.04 до поліції надійшло повідомлення від аноніма про те, що Головний залізничний вокзал у Львові заміновано.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та інші служби, які задіюються у таких випадках. Було евакуйовано 360 осіб.

Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу до нього територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Наразі поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про неправдиве замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

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