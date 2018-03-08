Засудили перших учасників смертельної різанини студентів у центрі Львова

Галицький районний суд Львова засудив Назарія Яблонського та Володимира Гука – двох з трьох нападників, що причетні до різанини на День студента у центрі Львова у 2015 році. Яблонського суд ув’язнив до 5 років тюрми, а Гуку призначили іспитовий строк у 3 роки. Матеріали щодо третього нападника, що за версією слідчих безпосередньо вбив 19-річного студента «Львівської політехніки» Романа Подайка, розглядаються судом окремо, пише Zaxid.Net.

Ці двоє засуджених входили до компанії з чотирьох осіб, що в ніч на 18 листопада 2015 року вчинили два різних напади на однолітків у центрі Львова. Перший трапився приблизно о 01:15 біля Львівської опери. Згадана компанія, до якої входила і одна дівчина, підійшла до трьох дівчат, почали нецензурно до них висловлюватись та тягнути одну з них за руку. За них заступились хлопці, що були у цей час перед Оперним театром. Між ними виник конфлікт, унаслідок якого двоє хлопців, що заступались за дівчат, отримали ножові поранення, ще один – легкі тілесні ушкодження.

Через годину після цього випадку приблизно о 02:00 на проспекті Свободи (біля статуї Діви Марії) ці ж хлопці напали на іншу студентську компанію. Як випливає з вироку суду, причиною нападу стала відповідь одного зі студентів, що у них нема сигарет. Унаслідок бійки двох студентів побили, ще двох підрізали. Один з них, 19-річний Роман Подайко, помер від численних ножових поранень. Після цього нападники втекли з місця події, виникнувши ніж, який знайшли слідчі. Згодом правоохоронці розшукали та затримали їх.

Під час судового засідання двоє засуджених визнали свою провину у хуліганстві та побитті людей. Назарій Яблонський також визнав, що передав ножа 20-річному Миколі Павуку, усвідомлюючи, що він хоче підрізати людей. Варто зауважити, що матеріали щодо Миколи Павука, який і завдав численні ножові поранення кільком людям, один з яких помер на місці події, розглядаються судом окремо. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, наразі ще немає вироку суду щодо цієї людини.

Галицький районний суд визнав обох чоловіків винними у хуліганстві, одного з них також в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Назарій Яблонський проведе у тюрмі 5 років, а Володимиру Гуку призначили 3 роки умовно. Дівчину, що була присутня разом з нападниками, до відповідальності не притягували, у справі вона проходила як свідок.

Вироку суду щодо 22-річного Миколи Павука, якому на момент нападів було 20 років і який безпосередньо завдавав ударів ножем 19-річному Романові Подайку, ще немає. Його справу спершу розглядали у Галицькому суді, однак через не затверджені списки присяжних її передали на розгляд у Франківський районний суд Львова, де вона перебуває зараз.