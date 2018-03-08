ОСТАННІ НОВИНИ

Засудили перших учасників смертельної різанини студентів у центрі Львова

Омелян Шевчук

|

Галицький районний суд Львова засудив Назарія Яблонського та Володимира Гука – двох з трьох нападників, що причетні до різанини на День студента у центрі Львова у 2015 році. Яблонського суд ув’язнив до 5 років тюрми, а Гуку призначили іспитовий строк у 3 роки. Матеріали щодо третього нападника, що за версією слідчих безпосередньо вбив 19-річного студента «Львівської політехніки» Романа Подайка, розглядаються судом окремо, пише Zaxid.Net.

 

Ці двоє засуджених входили до компанії з чотирьох осіб, що в ніч на 18 листопада 2015 року вчинили два різних напади на однолітків у центрі Львова. Перший трапився приблизно о 01:15 біля Львівської опери. Згадана компанія, до якої входила і одна дівчина, підійшла до трьох дівчат, почали нецензурно до них висловлюватись та тягнути одну з них за руку. За них заступились хлопці, що були у цей час перед Оперним театром. Між ними виник конфлікт, унаслідок якого двоє хлопців, що заступались за дівчат, отримали ножові поранення, ще один – легкі тілесні ушкодження.

Через годину після цього випадку приблизно о 02:00 на проспекті Свободи (біля статуї Діви Марії) ці ж хлопці напали на іншу студентську компанію. Як випливає з вироку суду, причиною нападу стала відповідь одного зі студентів, що у них нема сигарет. Унаслідок бійки двох студентів побили, ще двох підрізали. Один з них, 19-річний Роман Подайко, помер від численних ножових поранень. Після цього нападники втекли з місця події, виникнувши ніж, який знайшли слідчі. Згодом правоохоронці розшукали та затримали їх.

Під час судового засідання двоє засуджених визнали свою провину у хуліганстві та побитті людей. Назарій Яблонський також визнав, що передав ножа 20-річному Миколі Павуку, усвідомлюючи, що він хоче підрізати людей. Варто зауважити, що матеріали щодо Миколи Павука, який і завдав численні ножові поранення кільком людям, один з яких помер на місці події, розглядаються судом окремо. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, наразі ще немає вироку суду щодо цієї людини.

Галицький районний суд визнав обох чоловіків винними у хуліганстві, одного з них також в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Назарій Яблонський проведе у тюрмі 5 років, а Володимиру Гуку призначили 3 роки умовно. Дівчину, що була присутня разом з нападниками, до відповідальності не притягували, у справі вона проходила як свідок.

Микола Павук ще очікує вироку суду…

Вироку суду щодо 22-річного Миколи Павука, якому на момент нападів було 20 років і який безпосередньо завдавав ударів ножем 19-річному Романові Подайку, ще немає. Його справу спершу розглядали у Галицькому суді, однак через не затверджені списки присяжних її передали на розгляд у Франківський районний суд Львова, де вона перебуває зараз.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?
Катерина РОДАК
Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?

До 8 березня у Львові посилюють рейди щодо виявлення незаконної торгівлі першими весняними квітками. Саме у найближчі кі...

Жінка-енергетик: не міф, а реальність
Олесь ТЯГАЙ
Жінка-енергетик: не міф, а реальність

Стереотипи, що жінка не може бути успішної  працівницею у так званих «чоловічих професіях», у сучасному житті все частіш...

На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину
Катерина Родак
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину

За 9 років кількість зубрів у Національному парку «Сколівські бескиди» збільшилась втричі. Це дуже позитивний показник, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...