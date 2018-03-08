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У центрі Києва сплюндрували виставку про українську революцію

Омелян Шевчук

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У центрі Києва біля Головпоштамту невідомі розмалювали червоною фарбою фотовиставку «Українська революція 1917-1921», пише УП.

 

Про це 8 березня повідомив Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Вночі вандали сплюндрували виставку “Українська революція 1917-1921”, яка від початку листопада 2017 року експонується на Хрещатику біля Головпошти», – повідомив він.

Зокрема, невідомі розфарбували фотографії з портретами Симона Петлюри, Євгена Коновальця, Софії Русової та інших.

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