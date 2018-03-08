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У Львові чадним газом отруїлися четверо людей, серед них 5-річна дитина

Юлія Шпак

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Вчора, 7 березня, у Львові ледь не вчаділи четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, о 21:47 год. в м. Львові в квартирі на вул. Долинського отруїлися чадним газом 2 особи віком 59 та 63 роки. Обох шпиталізували в обласну клінічну лікарню.

Ще одна подія сталася 7 березня о 22:13 год. в місті Львові в квартирі на вул. Б.Хмельницького, де отруїлися, ймовірно, чадним газом дитина віком 5 років і шість місяців та 34-річна жінка. Постраждалих госпіталізували  в МДКЛ.

Причини обох подій встановлюються.

Нагадаємо, вчора у Львові через отруєння чадним газом загинуло троє людей.

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