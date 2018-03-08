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РФ розміщує свої сили так, щоб швидко вторгнутися до України, – дослідження

Омелян Шевчук

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За період з 2014 року Росія розмістила і реорганізувала свої військові сили, щоб підтримати швидке механізоване вторгнення з півночі та сходу України.  Про це йдеться у  дослідженні американського аналітичного центру Institute for the Study of War «Російська військова постава: бойовий порядок сухопутних сил», пише Голос Америки.

 

За даними аналітиків, у 50 милях від кордону України Кремль розмістив сухопутні сили вздовж окремих ліній наступу з захищеними тилами.

Також вздовж російсько-українського кордону розміщено декілька механізованих підрозділів.

«Біля кордону з Україною розташовано 3 механізованих підрозділи, у той час, як в балтійському регіоні розміщено лише 1 десантний підрозділ, що не є оптимальним для масштабного механізованого вторгнення”, – зазначається у дослідженні.

У центрі зазначають, що у країнах Балтії росіяни готові до проведення гібридної військової інтервенції, подібно до того, що вони робили в Україні після Майдану, попри те, що  російські наземні сили не було розміщено або реорганізовано для проведення військових дій без попередження у тому регіоні.

Українська правда

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