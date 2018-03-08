«Мама терпіли, а я не буду». У Львові пройшов марш феміністок

У Львові на площі Ринок стартував марш феміністок у якому взяли участь близько 250 осіб.
Люди із транспарантами пройшли через центр міста. Під звуки барабанів вони скандували гасла: «Скажемо ні патріархату, фемінізм у кожну хату!», «Права людини понад усе» та інші.
У руках вони тримали безліч транспарантів із гаслами: «Мама терпіли, а я не буду», «Сестринство, підтримка, солідарність», «Права людини понад усе», «Фемінізм завжди на часі», «Рівні умови праці для усіх», «Моє тіло – моє діло», «Коханий вийди у декрет», «Декомунізуйся! 8 березня не наше свято» й інші.
Коли колона підходила до пам’ятника Тарасові Шевченкові поліція затримала одного із нападників, які намагалися облити учасників маршу зеленкою.
Завдяки діям правоохоронців, ніхто із учасників мітингу не постраждав.
Відео: Львів Депо
Омелян Шевчук