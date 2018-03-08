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Спортсменка влаштувала аукціон заради розвитку гірськолижного спорту у Львові

Омелян Шевчук

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Українська гірськолижниця Ольга Книш виставила на аукціон телефон, який їй подарували на Олімпіаді в Пхьончхані. За виручені кошти спортсменка витратить на розвиток гірськолижного спорту у Львові. Про це повідомила сама Ольга на своїй сорінціу Фейсбук.

 

Ольга Книш виставила на торги подарунковий олімпійський телефон Samsung Galaxy Note 8 та чохол, який був привезений з самого серця зимової Олімпіади 2018 – Пхьончхану!

Стартова ціна лоту 1000$ . Аукціон триватиме до неділі, 11 березня до 20:00 .

«Зібрані кошти будуть витрачатися на розвиток гірськолижного спорту у Львові, а саме для спортсменів СОК «Евеленч», – йдеться у повідомленні.

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