Спортсменка влаштувала аукціон заради розвитку гірськолижного спорту у Львові

Українська гірськолижниця Ольга Книш виставила на аукціон телефон, який їй подарували на Олімпіаді в Пхьончхані. За виручені кошти спортсменка витратить на розвиток гірськолижного спорту у Львові. Про це повідомила сама Ольга на своїй сорінціу Фейсбук.

Ольга Книш виставила на торги подарунковий олімпійський телефон Samsung Galaxy Note 8 та чохол, який був привезений з самого серця зимової Олімпіади 2018 – Пхьончхану!

Стартова ціна лоту 1000$ . Аукціон триватиме до неділі, 11 березня до 20:00 .

«Зібрані кошти будуть витрачатися на розвиток гірськолижного спорту у Львові, а саме для спортсменів СОК «Евеленч», – йдеться у повідомленні.