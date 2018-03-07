За місяць на «гарячу лінію області» надійшло понад 12 тисяч звернень від мешканців

Протягом лютого служба 112 опрацювала понад 16 тисяч звернень мешканців області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Із цієї кількості звернень 66 скеровано на екстрену службу 101, 1513 звернень – на 102, 1965 звернень – на 103, 107 звернень – на 104, 12 979 звернень – на «гарячу лінію області».

На «гарячу лінію області» громадяни найчастіше звертались з питань транспорту, дорожнього покриття, комунального господарства. Із зареєстрованих звернень за місяць 12 175 заявникам надано відповіді, ще 804 звернень перебуває на розгляді.