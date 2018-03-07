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За місяць на «гарячу лінію області» надійшло понад 12 тисяч звернень від мешканців

Дарина Смеречанська

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Протягом лютого служба 112 опрацювала понад 16 тисяч звернень мешканців області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Із цієї кількості звернень  66  скеровано на екстрену службу 101, 1513 звернень – на 102, 1965  звернень – на 103, 107 звернень – на 104, 12 979 звернень – на «гарячу лінію області».

На «гарячу лінію області» громадяни найчастіше звертались з питань транспорту, дорожнього покриття, комунального господарства. Із зареєстрованих  звернень за місяць  12 175 заявникам надано відповіді, ще 804 звернень перебуває на розгляді.

 

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