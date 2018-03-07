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Які дороги ремонтуватимуть на Львівщині у 2018-му. Інтерактивна мапа

Катерина Родак

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На Львівщині затвердили переліки автомобільних доріг, які ремонтуватимуть за кошти обласного бюджету у 2018 році.  Відповідний перелік погодила комісія з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури Львівської обласної ради.

 

Так,  на ремонт доріг Львівщини з обласного бюджету виділять 180 мільйонів гривень на міжрайонні напрямки і 100 мільйонів гривень на напрямки місцевого значення.

Загалом на ремонти доріг, якими планують займатися в області протягом 2018-2020 років, передбачено 315 мільйонів гривень.

З переліком можна ознайомитися на інтерактивній карті.

Додамо, що цього року Львівська область отримає на ремонт доріг з державного бюджету 400 мільйонів гривень.

 

 

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