Які дороги ремонтуватимуть на Львівщині у 2018-му. Інтерактивна мапа

На Львівщині затвердили переліки автомобільних доріг, які ремонтуватимуть за кошти обласного бюджету у 2018 році. Відповідний перелік погодила комісія з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури Львівської обласної ради.

Так, на ремонт доріг Львівщини з обласного бюджету виділять 180 мільйонів гривень на міжрайонні напрямки і 100 мільйонів гривень на напрямки місцевого значення.

Загалом на ремонти доріг, якими планують займатися в області протягом 2018-2020 років, передбачено 315 мільйонів гривень.

З переліком можна ознайомитися на інтерактивній карті.

Додамо, що цього року Львівська область отримає на ремонт доріг з державного бюджету 400 мільйонів гривень.