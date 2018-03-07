У Польщі створили спеціальну інфолінію для українських заробітчан

Головний інспектор праці Вєслав Лищек відкрив спеціальну інфолінію для громадян України, які працюють у Польщі. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Polskie Radio.

За словами Лищека, у Польщі працюює понад 2,5 млн іноземців, з яких 800 тисяч працевлаштовані незаконно.

“Справа в тому, що кожен повинен працювати в Польщі легально і платили внески до державної скарбниці”, – пояснив Лищек.

Іноземці можуть дізнатися про правила працевлаштування в Польщі і про те, як написати скаргу, якщо роботодавець порушує їхні права.

Лищек наголосив, що існують випадки, коли роботодавці використовують українців, наприклад, оплачуючи менше заявленої платні або не забезпечуючи адекватних умов праці.

Консультації надаватимуться з 16.00 до 20.00, консультанти володіють українською мовою.