У Львові через отруєння чадним газом загинуло троє людей

У двоповерховому будинку на вул. Сигнівка, 46а виявлено три тіла без ознак життя. Про це Львівському порталу повідмили у прес-службі Львівської міської ради.

Спочатку на своїй сторінці у Facebook «Гарча лінія Львова» повідомила, що на вулиці Сигнівка виявили труп чоловіка із опіками обличчя. Проте пізніше в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР уточнили, що в будинку виявлено тіла трьох осіб без ознак життя. Загинув також собака. На місці працюють відповідні служби. Причини події з’ясовують.

«Будинок двоповерховий, 8-квартирний. На першому поверсі виявлено одну людину без ознак життя, чоловіка 1965 року народження, на другому – чоловіка, жінку, 1955 року народження, та собаку» , – йдеться у повідомленні.

Опалення в будинку пічне. В одній з квартир була закрита витяжка. Відтак, попередня причина загибелі людей – отруєння чадним газом.