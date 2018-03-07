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У двох районах Львова сьогодні не буде світла. Адреси

Катерина Родак

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У двох районах Львова 7 березня ПАТ «Львівобленерго» відключатиме електропостачання у зв’язку із проведенням ремонтних робіт.

 

Зокрема, без струму тимчасово залишиться частина вулиць Личаківського і Шевченківського районів. Тут електропостачання не буде з 9.00 год. до 17.00 год.

У Личаківському районі світла не буде за такими адресами: вул. Крайня, вул. Петрусенка,26-44, вул. Помірки, вул. Ратича, вул. Тарнавка, вул. Шатківського.

У Шевченківському районі знеструмленими будуть такі вулиці: вул. Брюховицька, вул. Алмазова, вул. Замарстинівська 112, 85а, вул. Микитки, вул. Павлокомська, вул. Тучапського. 112, 85а.

 

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