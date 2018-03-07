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Сьогодні у Львові прогнозують до +5 градусів

Єва Корнійчук

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що завтра, 7 березня, на дорогах збережеться ожеледиця.

 

Вранці синоптики прогнозують місцями туман, видимістю 200 – 500 м. Вітер південний з переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі  0 – 2° морозу, вдень 3 – 5° тепла.

Львівська міська рада закликає бути обережними під час руху, а також не ходити близько до будинків та переходити лише у спеціально відведених місцях. Адже через плюсову температуру повітря, з дахів будівель можуть спадати залишки снігу та бурульки.

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