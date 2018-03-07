Поблизу Яворівського полігону лісники виявили мертву самку лося

У неділю, 4 березня, під час об’їзду території мисливських угідь мисливсько-рибальського господарства «Старичі» що у Яворівському районі виявили мертву самку лося. Про це повідомляє Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства.

«Єгерською службою мисливського господарства, спільно з працівниками державної екологічної інспекції у Львівській області, проведено обстеження території єгерського обходу №1 та виявлено застиглу тушу лося (самка віком 2-2,5 роки)», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що спеціалістом Яворівської державної ветеринарної лікарні проведено обстеження туші і було встановлено, що тварина загинула від обезкровлення через пошкодження артерій та сухожиль правої задньої ноги міцним, тонким дротом від протитанкової ракети (ПТУР), які використовуються військовими під час навчань на Яворівському полігоні. Вогнепального поранення не виявлено.

Фото: Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства