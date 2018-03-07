На вихідних у Львові відбудеться перше тестування для участі в «Іграх Нескорених»

У Львові 10 березня відбудеться перше тестування 2018 року в межах відбору до складу збірної команди України на участь у міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених» (InvictusGames) серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час бойових дій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Власне, відбір відбудеться на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України на вул. Клепарівська, 39-а.

У Львові участь у тестуваннях візьмуть близько 100 кандидатів, які до 28 лютого ц.р. зареєстрували особисту заявку на офіційному сайті INVICTUS GAMES SYDNEY 2018.З поміж тих, хто зареєструвався на відбір у Львові половину складають представники Львівщини: зі Львова, Трускавця, Бродівського, Золочівського, Турківського, Пустомитівського, Мостиського, Городоцького районів (в т.ч. одна жінка).

Найбільше заявлених кандидатів у Львові на випробування власних можливостей у стрільбі з лука – 30 осіб, відтак у легкій атлетиці – 26 осіб (біг – 14; штовхання ядра – 11); у плаванні – 23, веслуванні на тренажерах – 17; велоспорті – 15; пауерліфтинггу – 8.

Загалом на участь у тестуваннях в Україні допущено 277 кандидатів, з них – 6 жінок, які перебувають у статусі ветерана військових дій, або є представниками Збройних Сил України, Національної Гвардії та Національної Поліції України.

Спортивні тестування відбуваються з метою надання можливості пораненим ветеранам та військовослужбовцям спробувати різні спортивні дисципліни Ігор Нескорених під орудою тренерів, лікарів та волонтерів йухвалити рішення щодо участі у Національних Іграх Нескорених.

Спортивні тестування цьогоріч відбудуться у шести спортивних дисциплінах: легка атлетика (біг, стрибки у довжину, штовхання ядра), стрільба з луку, плавання, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, велоспорт.