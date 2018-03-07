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Мешканець Львівщини намагався перевезти у бойлері для підігріву води майже 500 пачок сигарет

Юлія Шпак

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Мешканець Львівщини намагався перевезти майже 500 пачок сигарет в бойлері для підігріву води. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Так, учора, 6 березня, 23-річний мешканець Львівщини прямував у приватну поїздку з України в Польщу через пункт пропуску «Шегині» автомобілем FORD TRANSIT.

За результатами аналітичної роботи було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі з метою виявлення товарів та предметів, прихованих від митного контролю.

Під час митного огляду транспортного засобу митники виявили 474 пачок сигарет з фільтром з акцизними марками України та без них різних торгових марок. Вони були сховані в бойлері для підігріву води, у багажному відсіку автомобіля.

Отже, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Сигарети вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.

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