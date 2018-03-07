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Маленьких львів'ян запрошують взяти участь в інтерактивній грі про Шевченка

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До дня народження Кобзаря Львівська обласна бібліотека для дітей запрошує на інтерактивну гру за книжкою «Шевченко від А до Я» («Видавництво Старого Лева») та перегляд фотопроекту «Шевченкіана Львівщини». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Власне, у п’ятницю, 9 березня, проводитиметься  інтерактивна гра за книжкою  «Шевченко від А до Я», а о 15 годині розпочнеться майстер-клас із скоропису за цією абеткою-енциклопедією від художника Андрія Майовця.

Додамо, що також можна переглянути фотопроект «Шевченкіана Львівщини» про пам`ятники Великому Кобзарю. Цей проект розпочався у 2014 році,  в межах якого зібрали відомості про пам`ятники великому Кобзарю в області. Матеріали висвітлювались на блозі впродовж року. В результаті створено краєзнавчий ресурс «Шевченкіана Львівщини», яким можуть скористатись усі охочі.

 

 

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