Львів’ян запрошують взяти участь у безкоштовному курсі тренінгів «Вчимося бізнесу»

Усіх охочих започаткувати власну справу запрошують на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу». Тренінги відбуватимуться з 19 березня до 30 березня 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Перелік тем тренінгів:

Логістика започаткування підприємницької діяльності.

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

Дослідження та аналіз ринку.

Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.

Основи маркетингу.

Система оподаткування та звітність.

Фінансове планування.

Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR).

Менеджмент.

Бізнес-план: структура та основні розділи.

Курс тренінгів «Вчимося бізнесу» реалізований за кошти Програми розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 рр.

Час проведення тренінгів щодня протягом 10-ти днів з 10:00 до 13:00год.

Місце проведення: Львівська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ літератури іноземними мовами (м. Львів, вул. Мулярська, 2А, поверх 3, велика зала).

Контактна особа: Юлія Виговська (тел.: +38 (032) 297-57- 64; тел. моб.: +38 (098) 323-63- 43; ver.lviv.mail@gmail.com).