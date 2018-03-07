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Львів’ян запрошують взяти участь у безкоштовному курсі тренінгів «Вчимося бізнесу»

Юлія Шпак

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Усіх охочих започаткувати власну справу запрошують на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу». Тренінги відбуватимуться з 19 березня до 30 березня 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Перелік тем тренінгів:

  • Логістика започаткування підприємницької діяльності.
  • Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
  • Дослідження та аналіз ринку.
  • Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.
  • Основи маркетингу.
  • Система оподаткування та звітність.
  • Фінансове планування.
  • Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR).
  • Менеджмент.
  • Бізнес-план: структура та основні розділи.

Курс тренінгів «Вчимося бізнесу» реалізований за кошти Програми розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 рр.

Час проведення тренінгів щодня протягом 10-ти днів з 10:00 до 13:00год.

Місце проведення: Львівська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ літератури іноземними мовами (м. Львів, вул. Мулярська, 2А, поверх 3, велика зала).

Контактна особа: Юлія Виговська (тел.: +38 (032) 297-57- 64; тел. моб.: +38 (098) 323-63- 43; ver.lviv.mail@gmail.com).

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