Львів’ян запрошують взяти участь у безкоштовному курсі тренінгів «Вчимося бізнесу»

Усіх охочих започаткувати власну справу запрошують на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу». Тренінги відбуватимуться з 19 березня до 30 березня 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Перелік тем тренінгів:
- Логістика започаткування підприємницької діяльності.
- Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
- Дослідження та аналіз ринку.
- Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.
- Основи маркетингу.
- Система оподаткування та звітність.
- Фінансове планування.
- Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR).
- Менеджмент.
- Бізнес-план: структура та основні розділи.
Курс тренінгів «Вчимося бізнесу» реалізований за кошти Програми розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 рр.
Час проведення тренінгів щодня протягом 10-ти днів з 10:00 до 13:00год.
Місце проведення: Львівська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ літератури іноземними мовами (м. Львів, вул. Мулярська, 2А, поверх 3, велика зала).
Контактна особа: Юлія Виговська (тел.: +38 (032) 297-57- 64; тел. моб.: +38 (098) 323-63- 43; ver.lviv.mail@gmail.com).
Юлія Шпак