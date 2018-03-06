Українців закликають 24 березня вимкнути на годину світло

Українців закликають долучитися до всесвітньої акції «Година Землі» і 24 березня о 20:30 разом із цілим світом вимкнути світло на годину.

«Година Землі» – міжнародний природоохоронний рух, започаткований WWF, в рамках якого останньої або передостанньої суботи березня ми закликаємо людей, організації та комерційні установи символічно вимкнути необов’язкове освітлення та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети.

«Година Землі – це не івент чи кампанія, це не конкретна хронологічна година у часі, для нас це маніфест людей про готовність змінювати свій стиль життя на екологічно дружній, готовність берегти свій дім-планету. Слоган цього року – Злови зв’язок з Землею. Ми спробували перекласти на сучасний лад повідомлення: людина сьогодні відірвана від Землі, тож ми запрошуємо всіх відновити зв’язок і почати дбати про природу навколо. На 2012 рік чисельність популяцій наземних видів скоротилась на 38%, прісноводних на 81%, морських на 36%. Не “зловимо” зв’язок – ситуація буде погіршуватись. Наша планета – це мережа із мільярдів організмів, систем та явищ, це мультиволокно, що оточує нас 24/7, дає нам воду, повітря, ресурси. Та воно нам не належить, ми лише його частина. Цієї Години Землі ми б хотіли, щоб українці відчули свій тісний зв’язок із всесвітньою павутиною життя,” – відзначає координатор WWF в Україні Олена Тарасова-Красієва.