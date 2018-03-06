Українки на ринку праці: топ-5 «жіночих» сфер діяльності

Історично Міжнародний жіночий день був присвячений боротьбі жінок за свої права, у тому числі за права на гідну оплату праці і достойні умови праці. Одне із важливих питань, що розглядається в рамках боротьби за гендерну рівність, – досягнення рівних прав на ринку праці, можливості жінок обирати будь-які професії і мати можливість реалізуватися у високооплачуваних і затребуваних сферах. Відтак, HeadHunter Україна проаналізував, у яких сферах українського ринку праці представленість жінок найбільша та чи є різниця в побажаннях жінок і чоловіків стосовно типу зайнятості, графіка роботи.

Серед загальної кількості резюме на сайті hh.ua 48% розміщені жінками. Найбільша їхня представленість у таких професійних сферах, як «Управління персоналом» (77% жінок серед усіх пошукачів), «Бухгалтерія» (77%), «Наука, освіта» (76%), «Адміністративний персонал» (76%), «Домашній персонал» (73%). Тоді як найменша – у категоріях: «Робітничий персонал» (13%), «Авто» (11%), «Видобуток сировини» (8%), «Інсталяція» (6%), «Безпека» (5%).

Побажання жінок і чоловіків майже не відрізняються у тому, на яку зайнятість вони очікують від роботодавців. Різниця в обох випадках складає 5%.

Окрім того, за гнучким графіком однаково бажають працювати як чоловіки, так і жінки.

Аналіз бази резюме показав, що на українському ринку праці все ще залишаються сфери з нерівномірною представленістю жінок та чоловіків. До топ-5 сфер з найбільшою представленістю жінок увійшли ті, які стереотипно вважаються жіночими.