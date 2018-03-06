ОСТАННІ НОВИНИ

Українки на ринку праці: топ-5 «жіночих» сфер діяльності

Соломія Григор'єва

|

Історично Міжнародний жіночий день був присвячений боротьбі жінок за свої права, у тому числі за права на гідну оплату праці і достойні умови праці. Одне із важливих питань, що розглядається в рамках боротьби за гендерну рівність, – досягнення рівних прав на ринку праці, можливості жінок обирати будь-які професії і мати можливість реалізуватися у високооплачуваних і затребуваних сферах. Відтак, HeadHunter Україна проаналізував, у яких сферах українського ринку праці представленість жінок найбільша та чи є різниця в побажаннях жінок і чоловіків стосовно типу зайнятості, графіка роботи.

 

Серед загальної кількості резюме на сайті hh.ua 48% розміщені жінками. Найбільша їхня представленість у таких професійних сферах, як «Управління персоналом» (77% жінок серед усіх пошукачів), «Бухгалтерія» (77%), «Наука, освіта» (76%), «Адміністративний персонал» (76%), «Домашній персонал» (73%). Тоді як найменша – у категоріях: «Робітничий персонал» (13%), «Авто» (11%), «Видобуток сировини» (8%), «Інсталяція» (6%), «Безпека» (5%).

Побажання жінок і чоловіків майже не відрізняються у тому, на яку зайнятість вони очікують від роботодавців. Різниця в обох випадках складає 5%.

Окрім того, за гнучким графіком однаково бажають працювати як чоловіки, так і жінки.

Аналіз бази резюме показав, що на українському ринку праці все ще залишаються сфери з нерівномірною представленістю жінок та чоловіків. До топ-5 сфер з найбільшою представленістю жінок увійшли ті, які стереотипно вважаються жіночими.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жінка-енергетик: не міф, а реальність
Олесь ТЯГАЙ
Жінка-енергетик: не міф, а реальність

Стереотипи, що жінка не може бути успішної  працівницею у так званих «чоловічих професіях», у сучасному житті все частіш...

На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину
Катерина Родак
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину

За 9 років кількість зубрів у Національному парку «Сколівські бескиди» збільшилась втричі. Це дуже позитивний показник, ...

Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?
Вероніка РОЙ
Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?

Більшість людей вважають, що щеплення робляться лише в дитячому віці, а імунітет, набутий в результаті вакцинації, збері...

Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...